Ipo EHI!, Girardi: vogliamo investire in aziende imperfette

(Teleborsa) -, il nuovo veicolo promosso da Mauro Girardi e Borgosesia orientato all'individuazione di PMI italiane ad alto potenziale,con unae una capitalizzazione pari al valore collocato. L'operazione, la maggiore da inizio anno sul listino per dimensioni, ha registrato un flottante dell'80% a un prezzo di 10 euro per azione con l'assegnazione di warrant dedicati. La ricerca della società target sarà focalizzata su realtà con un equity value indicativamente compreso tra 40 e 100 milioni di euro che necessitino di sviluppo, managerializzazione o riequilibrio finanziario. Il processo di quotazione è stato curato dalla divisione Furstenberg di Banca Ifis in qualità di EGA e Global Coordinator, con Integrae SIM nel ruolo di Specialist.Nel corso della giornata di debutto,, promotore e amministratore delegato di EHI!, ha ricostruito le tappe dell'operazione: "È stato un percorso ovviamente non facile perché si è presentato un prodotto diverso al mercato, però prima di tutto abbiamo potuto contare sul supporto del Capital Market di Furstenberg in Banca Ifis, che ci ha supportato in maniera molto importante nel progetto di raccolta. Anche la proposizione è particolarmente gradita agli investitori".Mettendo a confronto il modello prescelto rispetto alle strutture tradizionali, Girardi ha commentato: "Una SPAC classicamente è un raccoglitore di denaro ed è premiata in funzione di quella che può essere la target nell'obiettivo di investimento., quindi non andiamo a cercare realtà che sono già ben strutturate, ben adeguate e ben pronte alle sfide di mercato, perché non sono nelle nostre corde. Noi preferiamo, in una scala da 0 a 10, andare a investire in qualcosa che vale 3 per pensare di creare valore fino a 6, nel convincimento che da 6 a 10 il percorso sia più ricco ma più lungo, mentre crediamo che da 3 a 6 sia un po' più facile ma soprattutto più veloce".In merito ai parametri finanziari e dimensionali stabiliti per l'individuazione delle imprese, Girardi ha spiegato: "Siamo focalizzati su un'. Sono aziende che in questo momento non hanno una grande copertura da parte del mondo finanziario e non sono particolarmente ricercate dai grandi player di mercato. Essendo appunto imperfette, sono aziende sulle quali bisogna ancora sporcarsi le mani per cercare di estrarre valore. La nostra SPAC si propone di differenziarsi dalle altre proprio in questo tipo di processo, ovvero poter contribuire anche con l'apporto di management alla realtà".Approfondendo le peculiarità operative del veicolo e l'approccio 'unico' di EHI! nei confronti del mercato, Girardi ha concluso: "Il modello delle SPAC che ci hanno preceduto era essenzialmente quello di raccogliere denaro, puntare a belle aziende e portarle in quotazione attraverso la classica operazione di reverse merger. Noi al momento, nel rispetto rigoroso del regolamento di Borsa Italiana, stiamo invece guardando a un tipo di operatività che potrebbe anche rappresentare una leggera variazione rispetto al passato; per il momento comunque ci interessa cercare target che rispondano puntualmente ai nostri obiettivi di ricerca, perché è questo che abbiamo proposto ai nostri investitori. Sono tutte target nelle quali occorrerà ancora impegnarsi, non solo in termini di capitale, ma anche in termini di risorse umane".Ladi EHI! punta quindi ad affiancare al capitale finanziario l'inserimento di competenze gestionali per valorizzare aziende con margini di miglioramento operativo. EHI! è una S.P.A.C. (Special Purpose Acquisition Company) promossa per selezionare piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale, accompagnandole in percorsi di riorganizzazione, crescita e consolidamento sul mercato.