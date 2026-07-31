Biesse torna in marginale utile nel semestre. Ricavi in calo a 311,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Biesse , multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 311,1 milioni di euro, -3,6% rispetto al primo semestre 2025 (a cambi costanti il delta rispetto all'HY 2025 sarebbe stato solo del -1,5%).



L'EBITDA adjusted è stato pari a 17,3 milioni di euro, incidenza del +5,6% sui ricavi netti consolidati (e del 5% nel primo semestre 2025); l'EBIT adjusted pari a 5,8 milioni di euro, incidenza del 1,8% sui ricavi netti consolidati (e del -0,7% nel primo semestre 2025); l'EBIT pari a 4,8 milioni di euro, incidenza del 1,5% sui ricavi netti consolidati (e del -2,1% nel primo semestre 2025); il risultato netto pari a 0,2 milioni di euro (pari a -7,1 milioni di euro nel primo semestre 2025).



"Nel corso del primo semestre non sono ancora emersi segnali concreti di ripresa della domanda, che continua a mantenersi su livelli complessivamente deboli - ha detto l'AD Roberto Selci - In un contesto ancora segnato da incertezza, il Gruppo proseguirà nell'adozione di un approccio improntato alla prudenza gestionale e alla disciplina finanziaria, con una costante attenzione all'efficienza operativa e al controllo dei costi".



Alla fine del primo semestre 2026, il portafoglio ordini del gruppo Biesse si attesta a 173,2 milioni di euro, in diminuzione del 7,6% rispetto a dicembre 2025 (187,4 milioni di euro), variazione che riflette la crescita del fatturato nel mese di giugno ed un lieve rallentamento della raccolta ordini (vetro e pietra, in primis) che, pur nell'attuale contesto di mercato, si è mantenuta su livelli complessivamente buoni nel corso del semestre.



"La domanda nel 2026 è debole e resterà presumibilmente tale fino a fine esercizio, con particolare riferimento alle tecnologie vetro e marmo - ha commentato il Deputy CEO, CFO e IR Stefano Porcellini - sul legno Biesse sta sovraperformando rispetto ai principali competitors europei registrando una lieve crescita in un mercato che decresce, soprattutto grazie ai risultati del segmento Lines (Biesse Technic)".



"Nel breve ci aspettiamo, inoltre, una spinta significativa dal lancio del nuovo ecosistema digitale B/On, anche grazie alla recente acquisizione di Orchestra - ha aggiunto - questa evoluzione ci consentirà di offrire strumenti sempre più avanzati per l'ottimizzazione e la

semplificazione dei processi produttivi. Stiamo lavorando per farci trovare pronti al primo timido segnale di rimbalzo, investendo per fare la differenza su prodotti e servizi per i nostri clienti".

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