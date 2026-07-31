Green Oleo, nel 1° semestre valore della produzione in leggero calo a 38,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Green Oleo , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso il primo semestre del 2026 con un valore della produzione in leggero calo a 38,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 39,7 milioni di euro nel primo semestre 2025, con ricavi delle vendite e volumi in incremento rispetto al primo semestre 2025, sostenuti da una ripresa della domanda registrata a partire dal mese di marzo e per tutto il secondo semestre, riconducibile alla maggiore richiesta di approvvigionamenti da parte dei clienti europei in sostituzione di flussi provenienti dall'Asia e all'acquisizione di quote di mercato per un riassetto della produzione europea.



Sul rafforzamento della domanda hanno inciso altresì due elementi: maggiori ordini spot determinati da un contesto di persistenti tensioni sulla supply chain internazionale e una parziale ricostituzione delle scorte lungo la catena distributiva in un quadro di elevata incertezza degli approvvigionamenti. La società - nonostante la prolungata fermata manutentiva del mese di gennaio e una seconda fermata straordinaria nel periodo compreso tra la fine di aprile e la prima metà del mese di maggio - ha posto in essere una pianificazione efficiente delle sequenze produttive, ottimizzando la produzione così da consentire il mantenimento dei volumi atti a soddisfare la domanda.



La variazione negativa delle rimanenze è principalmente legata all'utilizzo dello stock di prodotti finiti (costituitosi nel corso del Q4 2025) durante le fermate manutentive. L'incidenza dei costi delle materie prime si attesta al 69,8%, in miglioramento rispetto al primo semestre 2025 (71,1%), per effetto di una gestione puntuale ed efficiente di tutti gli impianti.



Il complesso delle azioni sopra descritte ha permesso di mitigare l'impatto sulla marginalità del primo semestre 2026, nonostante l'incremento dei costi energetici registrato a partire dal mese di marzo e correlato alle rinnovate tensioni geopolitiche internazionali.

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