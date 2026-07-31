Lettura rialzista per DSM-Firmenich

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Effervescente la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione , tra i componenti dell' AEX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva dell'11,66%.





Operatività odierna:

A livello operativo, DSM-Firmenich è da comprare ai prezzi attuali pari a 93,1 Euro con stop loss individuato a quota 82,37 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```