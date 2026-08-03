Simone, contratto preliminare per l'acquisizione di Società Editrice Dante Alighieri

(Teleborsa) - Simone ha sottoscritto in data odierna un contratto preliminare per l’acquisizione del 100% di Società Editrice Dante Alighieri, editore specializzato in opere di area umanistica e detentore, tra l’altro, dei diritti e del marchio “Rocci, dizionario Greco-Italiano”, opera di riferimento nel panorama degli studi classici italiani.



Il “Rocci, dizionario Greco-Italiano” rappresenta uno dei principali strumenti lessicografici per lo studio del greco antico in Italia, utilizzato stabilmente nei licei classici e in ambito universitario. L’opera si configura come un “long seller” caratterizzato da elevata autorevolezza scientifica e domanda strutturalmente ricorrente.



Il mercato di riferimento presenta caratteristiche di stabilità e prevedibilità, con un bacino annuo di nuovi studenti del liceo classico stimato tra 25.000 e 30.000 unità e una domanda di dizionari greco-italiano stimata in circa 10.000 acquisti annui, al netto del mercato dell’usato. Il segmento risulta inoltre caratterizzato da una struttura competitiva altamente concentrata, riconducibile sostanzialmente a un modello duopolistico.



L’acquisizione, spiega una nota, si inserisce nella strategia del Gruppo volta al consolidamento del presidio nel segmento scolastico

umanistico e alla valorizzazione di asset editoriali storici attraverso l’integrazione industriale e commerciale con il proprio catalogo Simone per la Scuola, già molto apprezzato proprio nel segmento specifico presidiato dalla società Target.



È previsto un processo di integrazione delle attività operative della società acquisita all’interno della struttura del Gruppo, con progressiva razionalizzazione dei costi e accorpamento delle funzioni non strategiche. L’operazione consentirà altresì l’integrazione del catalogo umanistico all’interno dell’offerta editoriale del Gruppo, con potenziali sinergie editoriali, commerciali e digitali.

In particolare, sono attese: integrazioni editoriali con le collane scolastiche del Gruppo; sviluppo di prodotti derivati e aggiornamenti del catalogo; rafforzamento della distribuzione attraverso la rete commerciale esistente; sviluppo di versioni digitali e strumenti di consultazione online.



L’investimento sarà di 0,48 mln euro, dilazionato nell’arco di 12 mesi.



La società nel 2025 ha realizzato un fatturato di 224 migliaia di euro, un EBITDA negativo e una perdita netta di esercizio di 100 migliaia di euro. A seguito della ristrutturazione e dell’integrazione industriale già pianificata, il management stima che il contributo dell’asset possa essere progressivamente riportato a livelli coerenti con il potenziale del marchio e della rete distributiva. In un orizzonte triennale, il management si attende il raggiungimento di un fatturato lordo annuo pari ad almeno 0,5 mln euro, con marginalità operativa attesa intorno al 20%, in condizioni di piena integrazione commerciale e razionalizzazione della struttura operativa, oltre a rafforzare l’intero segmento scolastico del Gruppo.



Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle consuete condizioni sospensive e alla stipula dell’atto notarile di trasferimento delle partecipazioni, prevista entro il mese di settembre 2026.

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