Accelera al rialzo Wall Street a metà seduta

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street
, con il Dow Jones
che mostra un balzo dell'1,94%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500
, che arriva a 7.737 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+3,13%); sulla stessa linea, balza in alto l'S&P 100
(+1,88%). Informatica
(+4,18%), materiali
(+1,93%) e beni industriali
(+1,61%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities
, che riporta una flessione di -0,66%.Guida il settore tech
, i cui maggiori rappresentanti hanno rassicurato gli investitori circa la crescente domanda di intelligenza artificiale.
Il petrolio è in calo - in rosso del 5% bucando la soglia degli 80 dollari al barile - dopo che un funzionario del Qatar ha detto che proseguono gli sforzi per garantire una soluzione diplomatica al conflitto, mentre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che un accordo
con l'Iran per riaprire lo Stretto di Ormuz potrebbe arrivare già martedì o mercoledì.
Nell'attesa questa sera dei conti di SpaceX, la giornata si profila ricca di trimestrali. Tra le tante si segnalano quelle di Palantir
, McDonald's
, Pfizer
, Caterpillar
, Merck
e Spotify
. Tra le altre notizie sull'equity, da evidenziare che P&G
intende acquisire
il marchio di integratori Thorne, secondo quanto annunciato dall'Ad della stessa Jejurikar in un'intervista alla CNBC.
Sul fronte macro
, a giugno sono calate le nuove offerte di posti di lavoro
: il Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano ha evidenziato che le posizioni aperte sono scese a 7,359 milioni dai 7,537 milioni di maggio. Il dato si è rivelato inferiore anche alle attese degli analisti, che prevedevano 7,440 milioni. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Caterpillar
(+6,65%), Cisco Systems
(+4,24%), Goldman Sachs
(+3,39%) e Home Depot
(+2,79%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon
, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.
Vendite su Nike
, che registra un ribasso dell'1,69%.
Giornata fiacca per United Health
, che segna un calo dell'1,09%.
Piccola perdita per Chevron
, che scambia con un -1,05%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Palantir Technologies
(+29,46%), ARM Holdings
(+15,49%), Marvell Technology
(+14,19%) e Intel
(+10,36%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Diamondback Energy
, che continua la seduta con -3,14%.
Seduta negativa per Coca-Cola Europacific Partners
, che mostra una perdita del 2,40%.
Sotto pressione Intuitive Surgical
, che accusa un calo del 2,21%.
Scivola Amazon
, con un netto svantaggio del 2,01%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Martedì 04/08/2026
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -73 Mld $; preced. -77,6 Mld $)
16:00 USA
: Ordini industria, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,1%) Mercoledì 05/08/2026
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 71K unità; preced. 98K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 51,9 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 51,2 punti).