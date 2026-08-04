Borse europee chiudono in verde con calo petrolio, FTSE MIB su nuovi record

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono in rialzo
, con il FTSE MIB su nuovi record (massimo intraday a 53.612,60 punti), mentre il petrolio è in calo
, dopo che un funzionario del Qatar ha detto che proseguono gli sforzi per garantire una soluzione diplomatica al conflitto, mentre il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che un accordo con l'Iran per riaprire lo Stretto di Ormuz potrebbe arrivare già martedì o mercoledì.
Sul fronte macroeconomico, le vendite al dettaglio
in Italia
hanno registrato
un marginale calo in valore a giugno
, dopo il leggero rialzo congiunturale segnato a maggio, con un bilancio positivo per il secondo trimestre. Secondo i dati Istat, l'indice ha registrato una variazione di -0,1% su mese (+0,2% in maggio), dovuta in particolare alla frenata dei beni alimentari (-0,4%).
Intanto, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB
) ha rivisto al rialzo la stima di crescita del PIL italiano per il 2026 a 0,9%
, da 0,5% indicato ad aprile, alla luce di un andamento dell'attività economica più favorevole nella prima metà dell'anno. "La revisione sull'anno in corso riflette sia l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno, sostenuto soprattutto dagli investimenti e dalle esportazioni, sia l'aggiornamento dei dati sul primo trimestre dell'Istat", si legge nella nota sulla congiuntura di agost
o. Pressoché invariate le attese sull'inflazione, che quest'anno aumenta verso il 3%.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,152. L'Oro
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,65 dollari per barile, in forte calo del 5,84%.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 3,88%. Tra gli indici di Eurolandia
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dello 0,77%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a +0,2%, e Parigi
avanza dello 0,61%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,26%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 56.191 punti. Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap
(+0,93%); sulla stessa tendenza, in rialzo il FTSE Italia Star
(+1,03%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, su di giri Avio
(+4,66%). Andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +3,6%. Ben comprata Prysmian
, che segna un forte rialzo del 3,47%. Leonardo
avanza del 3,33%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su ENI
, che ha chiuso a -1,88%. Seduta negativa per Campari
, che mostra una perdita dell'1,80%. Giornata fiacca per Snam
, che segna un calo dell'1,34%. Piccola perdita per Buzzi
, che scambia con un -1,33%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+5,50%), Caltagirone SpA
(+4,75%), BFF Bank
(+4,07%) e Carel Industries
(+4,04%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo
, che ha chiuso a -5,32%. In apnea WIIT
, che arretra del 4,21%. Sotto pressione Technogym
, che accusa un calo del 3,23%. Scivola Italmobiliare
, con un netto svantaggio del 2,06%.