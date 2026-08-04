McDonald's, ricavi +4% ed eps adj +6% nel secondo trimestre, Anderson nuovo presidente di McDonald's USA

(Teleborsa) - McDonald's ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi aumentati del 4% a 7,1 miliardi di dollari (+2% a cambi costanti) ma leggermente sotto le attese.



Le vendite globali comparabili sono aumentate dell'1,3% di cui Stati Uniti +0,8%, mercati internazionali gestiti direttamente +1,5 e mercati internazionali in fase di sviluppo con licenza +1,9%.



L'utile operativo è salito del 3% (+2% a cambi costanti). Il dato riflette oneri ante imposte pari a 52 e 43 milioni rispettivamente per l'anno in corso e per l'anno precedente, principalmente relativi alla ristrutturazione nell'ambito del programma "Accelerating the Organization". Escludendo tali oneri, l'utile operativo sarebbe aumentato del 4% (+2% a cambi costanti).



L'utile per azione rettificato è stato di 3,38 dollari, in rialzo del 6% (+5% a cambi costanti), superiore invece alla stima degli analisti.



"In questo trimestre McDonald's ha registrato una crescita delle vendite a parità di perimetro in tutti i segmenti e ha agito con decisione per rafforzare l'esecuzione, preparando McDonald's alla prossima era di crescita a lungo termine", ha dichiarato Chris Kempczinski, presidente e CEO. "Sebbene il nostro modello operativo stia funzionando in tutto il mondo, vediamo l'opportunità di alzare l'asticella negli Stati Uniti e accelerare le performance nel nostro mercato più grande. La nomina odierna di Skye Anderson a presidente di McDonald's USA darà maggiore focalizzazione e urgenza a questi sforzi, grazie alla sua profonda conoscenza del sistema, alla disciplina operativa e alla comprovata capacità di guidare il cambiamento e ottenere risultati per tutti all'interno del nostro sistema."











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