SIT, ricavi -1,9% ma cresce la gestione operativa e torna l'utile nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 SIT ha conseguito ricavi consolidati pari a 150,8 milioni di euro (-1,9% rispetto allo stesso periodo 2025).



La vendite della Divisione Heating&Ventilation si sono attestate a 105,0 milioni (-1,6%, in linea con l’anno scorso a cambi costanti) mentre quelle della Divisione Metering sono state pari a 43,1 milioni (-1,6%).



L'EBITDA si è fissato a 17,1 milioni, pari all'11,4% dei ricavi e in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (16,9 milioni, 11,0% dei ricavi).



Il risultato operativo, pari a 5,4 milioni (3,6% dei ricavi), è migliorato del 42,3%.



Il periodo si è chiuso con un utile netto di 0,8 milioni che si confronta con una perdita di 0,7 milioni del primo semestre 2025.



La posizione finanziaria netta è stata pari a 125,8 milioni, in miglioramento rispetto al dato sia di fine 2025 a 139,3 milioni sia ai 150,8 milioni del 30 giugno 2025.



Per l'esercizio 2026, SIT conferma una crescita dei ricavi consolidati a un tasso low single digit, sostenuta da un andamento positivo nel secondo semestre. Nel business Heating & Ventilation, le attese sono supportate dalla visibilità già acquisita sul terzo trimestre e dalla favorevole stagionalità del business, mentre nel Metering è previsto il proseguimento del trend registrato nel secondo trimestre.



Inoltre, ribadisce le attese di crescita della redditività operativa e di significativo miglioramento del risultato netto rispetto all’esercizio precedente. La positiva generazione di cassa attesa nell’esercizio consentirà inoltre una riduzione dell’indebitamento finanziario netto, previsto a fine 2026 nell’intorno di 130 milioni.

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