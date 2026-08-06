Invito all'acquisto per McDonald's
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Ottima performance per il gigante del fast food, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che ha chiuso in rialzo del 2,11%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 274 USD, con stop loss individuato a quota 254,6 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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