Invito all'acquisto per McDonald's

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Ottima performance per il gigante del fast food , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che ha chiuso in rialzo del 2,11%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 274 USD, con stop loss individuato a quota 254,6 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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