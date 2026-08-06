Neosperience, sottoscritto accordo con creditori finanziari per piano di risanamento

(Teleborsa) - Neosperience , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha sottoscritto con i creditori finanziari l'accordo in esecuzione del piano di risanamento. L'accordo si fonda su un piano industriale e una correlata manovra finanziaria volti a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria della Società e costituisce l'approdo finale del percorso di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa avviato da Neosperience nel 2025. Il percorso si è svolto in parallelo a un'ampia azione di riorganizzazione aziendale, avviata nell'estate 2024, che ha interessato la struttura organizzativa, il perimetro delle attività e la base dei costi, con effetti di maggiore efficienza e di più netta focalizzazione sul mercato.



Il piano finanziario alla base dell'accordo, redatto con l'assistenza di KPMG Advisory, prevede il rimborso integrale dei debiti verso i creditori finanziari, con l'eccezione di due Istituti per cui è prevista una soluzione a "saldo e stralcio" e pertanto usciranno dal monte complessivo dei debiti finanziari da rimborsare.



Durante il periodo di esecuzione del piano, l'azienda sarà affiancata da un professionista in qualità di Chief Restructuring Officer, con funzioni di monitoraggio dell'esecuzione del piano e di reporting periodico a favore dei creditori finanziari firmatari.



"Con la firma di oggi torniamo a competere ad armi pari, in un mercato dove la domanda di intelligenza artificiale applicata cresce più rapidamente della capacità delle aziende di adottarla - ha commentato l'AD Michele Patella - Abbiamo scelto di usare questi mesi per lavorare sull'azienda: abbiamo rivisto la struttura organizzativa, concentrato risorse e investimenti sulle attività core, dismesso aree di business non più redditizie e ridotto in modo strutturale la base dei costi. Il risultato è una Neosperience più efficiente e più focalizzata, e le prime evidenze confermano la bontà del lavoro fatto: è un risultato costruito dalle persone di Neosperience, che ringrazio profondamente e di cui sono estremamente orgoglioso. Da oggi le nostre energie sono interamente sui clienti e sull'esecuzione del piano industriale".



A breve saranno definiti i calendari per l'approvazione dei bilanci 2024 e 2025 nonché eventuali ulteriori passaggi, definiti d'intesa con le autorità e con l'Ega, per poter addivenire il prima possibile alla riammissione alle negoziazioni del titolo.

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