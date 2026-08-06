Segnali d'acquisto per MAPFRE
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che opera nel mercato assicurativo, tra i titoli dell'indice Ibex 35, con una variazione percentuale dell'1,04%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico della società che opera nel settore delle assicurazioni suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 4,448 Euro, con stop loss stimato in area 4,358 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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