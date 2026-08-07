Borse europee incerte, Milano resiste alle vendite

(Teleborsa) - Seduta incerta per le Borse europee con Piazza Affari che resiste comunque alle vendite.
Sul sentiment pesano le incertezze geopolitiche con l'Iran pronto a limitare il transito
delle navi statunitensi e israeliane nello Stretto di Hormuz
e a richiedere un risarcimento
ai paesi ritenuti ostili prima di consentirne il passaggio, nell'ambito della proposta di accordo tra Teheran e Oman per la gestione di questa via strategica.
Resta l'attenzione anche sul fronte macro
, in attesa soprattutto del report occupazionale USA in uscita oggi pomeriggio
. Nel frattempo si rileva che il saldo delle partite correnti francese mostra a giugno 2026 un deficit di 1,4 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,2 miliardi di euro di maggio.
E' aumentata secondo delle attese la produzione industriale tedesca
a giugno 2026. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, la produzione industriale ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, dopo il +0,7% di maggio. Le stime degli analisti erano per un incremento dello 0,2%. Su base annua si evidenzia un calo dello 0,1%, dal dato invariato del mese precedente.
In calo più delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di giugno 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 15,4 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 19,4 miliardi di maggio. Il dato è inferiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 17,2 miliardi.
Sull'azionario, focus su MPS
che, al 30 giugno 2026, ha realizzato ricavi complessivi per 4.024 mln di euro
, in crescita rispetto ai 3.866 mln di euro del primo semestre 2025 (+4,1%, pari a +158,1 mln di euro) e un utile netto a oltre 1,1 miliardi.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,152. L'Oro
continua gli scambi a 4.291,3 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,20%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,76%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%. Tra i listini europei
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, piccolo passo in avanti per Londra
, che mostra un progresso dello 0,21%, e resta vicino alla parità Parigi
(+0,06%).
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 53.724 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 56.413 punti.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,27%; senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,08%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, composta DiaSorin
, che cresce di un modesto +1,29%.
Performance modesta per Leonardo
, che mostra un moderato rialzo dell'1,18%.
Resistente Prysmian
, che segna un piccolo aumento dello 0,96%. Tenaris
avanza dello 0,65%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis
, che ottiene -2,35%.
Piccola perdita per BPER Banca
, che scambia con un -0,6%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, El.En
(+2,70%), Reply
(+1,38%), Caltagirone SpA
(+1,17%) e Philogen
(+1,07%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco Desio
, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.
Seduta negativa per Technoprobe
, che mostra una perdita del 2,29%.
Sotto pressione BFF Bank
, che accusa un calo dell'1,98%.
Tentenna Safilo
, che cede l'1,02%.