TXT, Intermonte alza target price: risultati ancora una volta superiore alle attese

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 57 euro
per azione (dai precedenti 48 euro) il target price
su TXT e-Solutions
, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Outperform
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati
sono stati molto positivi e le prospettive per i prossimi mesi rimangono estremamente incoraggianti
, con la possibilità di superare le previsioni annuali.
Intermonte ha rivisto al rialzo le previsioni
di crescita organica del fatturato per il 2026, portandole dal 10,2% all'11,9%, includendo il contributo derivante dalle recenti acquisizioni di Digital Edge. Prevede ora un EBITDA di 70,4 milioni di euro per il 2026, in linea con le previsioni del management. Al di sotto dell'EBITDA, ha leggermente aumentato D&A e oneri finanziari. Complessivamente, ha incrementato le stime dell'utile per azione (EPS) per il 2026 e il 2027 rispettivamente del 5,3% e dell'11,5%.
"L'ampio portafoglio ordini e una serie di importanti accordi di licenza recentemente firmati offrono una buona visibilità - si legge nella ricerca - TXT vanta una significativa esposizione commerciale in settori altamente regolamentati, come quello aerospaziale e aeronautico, e ha una comprovata esperienza in operazioni di M&A
".