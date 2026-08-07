Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Leading indicator Giappone in maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Leading indicator Giappone in maggio
Giappone, Leading indicator in maggio pari a 116,4 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 116,5 punti).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
Condividi
```