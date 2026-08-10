In flessione il comparto chimico italiano (-1,38%), lieve ribasso per SOL
(Teleborsa) - Giornata in scivolata per l'indice del settore chimico, che si muove peggio dell'andamento sulla parità del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 53.756,5, in diminuzione dell'1,38% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'indice EURO STOXX Chemicals che si ferma a quota 1.595.
Tra le mid-cap italiane, lieve ribasso per SOL, che chiude in flessione dell'1,44%.
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