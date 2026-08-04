Il comparto chimico italiano procede in rosso (-1,72%)
(Teleborsa) - Chiusura in rosso per l'indice del settore chimico a dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha terminato la seduta a quota 54.612 con un ribasso dell'1,72%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals chiude in rialzo a 1.566, dopo aver avviato la seduta a 1.559.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, ribasso composto e controllato per SOL, che archivia la sessione in flessione dell'1,76% sui valori precedenti.
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