In vendita l'indice del settore chimico (-1,41%)
(Teleborsa) - Rosso per il comparto chimico italiano che si discosta da un andamento in lieve salita del settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 54.506,8 in calo di 776,8 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l'indice EURO STOXX Chemicals, che si ferma a 1.597, dopo un inizio di seduta a 1.597.
Tra le mid-cap italiane, contenuto ribasso per SOL, che archivia la sessione in flessione dell'1,42%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, lieve ribasso per Aquafil, che chiude in flessione dello 0,86%.
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