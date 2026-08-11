Lettura rialzista per ASR Nederland
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Balza in avanti la società assicurativa olandese, tra i titoli dell'indice AEX, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,71%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di ASR Nederland presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 71,36 Euro, con stop loss individuato in area 68,04 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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