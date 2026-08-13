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Wall Street positiva con nuove indicazioni incoraggianti sull'inflazione

Commento, Finanza
Wall Street positiva con nuove indicazioni incoraggianti sull'inflazione
(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street in scia alle nuove indicazioni positive emerse dai dati macro odierni.

In particolare, il sentiment beneficia degli ulteriori segnali incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.

Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,4% il mese precedente, rivisto da +0,2%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,2%, in linea con le attese, rispetto al +4,7% di giugno.

Dati che si aggiungono a quelli di ieri dai quali è emersa un'inflazione di luglio sostanzialmente in linea alle aspettative.

Sempre dall'agenda odierna, nella settimana al 8 agosto, le richieste di sussidi di disoccupazione sono state 209mila unità, in aumento di 9mila unità rispetto ai 200mila della settimana precedente (rivisti da 199mila) e superiori ai 202mila stimati dagli analisti.

Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,31%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 7.786 punti.

Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,66%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,51%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+0,91%), informatica (+0,68%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,63%). Il settore energia, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.

Sul fronte delle società, l'attesissima offerta pubblica iniziale di Anthropic sembra ormai in dirittura di arrivo e raccoglie l'entusiasmo dei mercati. Inoltre, secondo rumour, starebbe trattando per acquisire la startup di intelligenza artificiale Decart AI per circa 6 miliardi di dollari.
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