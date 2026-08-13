Wall Street positiva con nuove indicazioni incoraggianti sull'inflazione

(Teleborsa) - Seduta positiva a Wall Street in scia alle nuove indicazioni positive emerse dai dati macro odierni.
In particolare, il sentiment beneficia degli ulteriori segnali incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando
, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.
Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA
sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno
(rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua
i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%
, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core"
, ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,4% il mese precedente, rivisto da +0,2%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,2%, in linea con le attese, rispetto al +4,7% di giugno.
Dati che si aggiungono a quelli di ieri dai quali è emersa un'inflazione di luglio sostanzialmente in linea alle aspettative
.
Sempre dall'agenda odierna, nella settimana al 8 agosto, le richieste di sussidi di disoccupazione
sono state 209mila unità
, in aumento di 9mila unità rispetto ai 200mila della settimana precedente (rivisti da 199mila) e superiori ai 202mila stimati dagli analisti.
Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,31%, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 7.786 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,66%); come pure, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,51%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni
(+0,91%), informatica
(+0,68%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,63%). Il settore energia
, con il suo -0,56%, si attesta come peggiore del mercato.
Sul fronte delle società
, l'attesissima offerta pubblica iniziale di Anthropic
sembra ormai in dirittura di arrivo e raccoglie l'entusiasmo dei mercati. Inoltre, secondo rumour, starebbe trattando per acquisire la startup di intelligenza artificiale Decart AI
per circa 6 miliardi di dollari.