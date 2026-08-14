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Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 13/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Frazionale ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,22%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 32.373,1. Primo supporto visto a 32.190,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32.116,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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