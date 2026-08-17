Ferraro accelera nel 2025: ricavi a 83,2 milioni (+56,1%) e MOL più che raddoppiato

(Teleborsa) - Ferraro chiude il 2025 con risultati in decisa crescita, confermando l'efficacia del percorso di sviluppo industriale avviato negli ultimi anni e rafforzato anche dall’integrazione con CIPA che nel corso dell’esercizio 2025 ha iniziato a esprimere le attese sinergie industriali.



Nel corso dell’esercizio, la sola Ferraro ha registrato ricavi pari a 83,2 milioni di euro, in aumento del 56,1% rispetto a 53,3 milioni del 2024. In forte miglioramento anche la marginalità operativa (MOL) che raggiunge i €5,55 milioni, in aumento del 105,0% rispetto a €2,71 milioni del 2024, mentre l’EBIT si è attestato a €5,22 milioni, con una crescita del 38,1% rispetto a €3,78 milioni dell’anno precedente. L’utile netto sale a €2,64 milioni, + 39,5% rispetto a €1,89 milioni del 2024.



I risultati 2025 confermano la solidità di una strategia che punta su crescita nazionale attraverso il coinvolgimento in progetti di qualità e alto impatto, rafforzamento organizzativo, presidio dei lavori pubblici e capacità di affrontare opere a elevata complessità tecnica. Nel corso dell’anno, Ferraro ha proseguito gli investimenti nel rinnovo del parco mezzi, nel potenziamento dei sistemi gestionali e digitali e nel consolidamento del proprio posizionamento nelle opere pubbliche e infrastrutturali.



Nel quadro di sviluppo della società si inserisce anche il percorso di integrazione di CIPA S.p.A., asset strategico nel settore delle opere in sotterraneo, gallerie e fondazioni speciali. Nel 2025 CIPA ha registrato ricavi complessivi pari a 43,3 milioni, in crescita del 6,7% rispetto agli oltre 40,6 milioni del 2024, con EBITDA pari a 8,4 milioni, in aumento del 47,6% rispetto ai 5,69 milioni dell’esercizio precedente. L’utile netto si è attestato a €833 mila.



Al perimetro d’azione di Ferraro contribuisce anche F2 Service, azienda focalizzata sull'impiantistica tecnologica avanzata, che si occupa dell'installazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, speciali, meccanici e idrico-antincendio. Nel 2025 F2 Service ha registrato un valore della produzione pari a 6.818.262.



Con entrambe le controllate al 100% CIPA S.p.A. e F2 Service S.r.l., complessivamente Ferraro rappresenta una realtà che nel 2025 ha registrato un valore della produzione pari a €133.336.406, in crescita del 33% rispetto ai €100.252.655. del 2024.



Con un portafoglio lavori ad oggi di circa €450 milioni, l’obiettivo per il 2026 è di €200 milioni di ricavi.



Sul piano industriale, l’integrazione con CIPA ha risposto perfettamente alla prevista logica di rafforzamento complementare delle competenze: da un lato il presidio Ferraro nelle opere civili, pubbliche e complesse di superficie; dall’altro la specializzazione CIPA nelle lavorazioni del sottosuolo, nelle gallerie e nelle fondazioni speciali. Una combinazione che amplia la capacità competitiva della realtà e ne rafforza il posizionamento nelle grandi commesse infrastrutturali.



Tra i fatti di rilievo del 2025 – in coerenza con la visione dei fratelli Antonio e Angelo Ferraro alla guida dell’azienda – si inserisce anche la partecipazione attraverso 2EFFE Holding, che controlla Ferraro, al nuovo aumento di capitale di €30 milioni di Harmonic Innovation Group – realtà che sta costruendo un ambizioso ecosistema internazionale fondato sul metodo dell’INNOVAZIONE ARMONICA – nell’ambito della più ampia e significativa operazione di raccolta che ha attratto capitali esteri sul progetto per oltre €592 milioni. Una partecipazione, quella dei fratelli Ferraro, che riflette la chiara visione industriale orientata a coniugare crescita, impatto sociale e valorizzazione dei territori.



Angelo Ferraro, Direttore Generale di Ferraro ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti. Il 2025 non è stato un normale esercizio, ma un momento chiave nel porre le solide basi del nostro piano industriale che ci proietta verso una nuova dimensione di scala, confermando la validità della direzione intrapresa: abbiamo rafforzato struttura, capacità esecutiva e qualità industriale. Continuiamo a investire in competenze, organizzazione e innovazione per affrontare commesse sempre più complesse e contribuire con responsabilità alla realizzazione di opere utili ai territori e al Paese. In questo esercizio abbiamo anche portato avanti un efficace e rapido processo di consolidamento con le attività di CIPA. Davanti a noi vediamo un triennio di forte sviluppo. Un ringraziamento va a tutti gli 800 lavoratori di Ferraro, CIPA e F2 Service, per il senso di appartenenza e l'impegno costante che hanno permesso a tutto il Gruppo di raggiungere risultati straordinari, dal fatturato alle opere realizzate".

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