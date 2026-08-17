Prosegue debole il mercato americano tra incertezza su Medioriente e prossime trimestrali retail

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,37%; sulla stessa linea, in lieve calo l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.766 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,08%); poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,36%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,59%) e beni industriali (+0,44%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-1,68%), beni di consumo per l'ufficio (-1,27%) e beni di consumo secondari (-1,09%).



Gli operatori soppesano le prospettive di un numero minore di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve sullo sfondo delle tensioni in Medio Oriente. La guerra in Iran si trascina ormai da quasi sei mesi, senza aver dato frutti, mentre è fallita anche la "fragile" tregua di 60 giorni, che scade proprio oggi, a causa dei ripetuti attacchi incrociati e della diversità di vedute sul transito nello Stretto di Hormuz. Trump ha affermato che non ha una tempistica precisa per la risoluzione del conflitto e che il blocco navale statunitense sui porti iraniani sta esercitando pressioni sull'Iran. Dal canto suo, Teheran si dichiara pronta a scegliere la via dell'offensiva, piuttosto che la strada della difesa, in caso di fallimento della diplomazia con gli Stati Uniti.



Nel frattempo gli investitori si concentreranno in settimana su una nuova tornata di trimestrali a stelle e strisce con i conti dei colossi del retail, come Walmart , Home Depot , Target e Lowe's .



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+3,07%), Johnson & Johnson (+1,13%), Chevron (+1,01%) e Goldman Sachs (+0,77%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike , che continua la seduta con -4,32%.



Calo deciso per Microsoft , che segna un -3,08%.



Sotto pressione IBM , con un forte ribasso del 2,68%.



Soffre Salesforce , che evidenzia una perdita del 2,64%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Marvell Technology (+7,22%), Applied Materials (+6,17%), Micron Technology (+5,99%) e Western Digital (+5,12%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Charter Communications , che ottiene -5,57%.



Lettera su Adobe Systems , che registra un importante calo del 4,63%.



Scende Workday , con un ribasso del 4,28%.



Crolla Thomson Reuters , con una flessione del 4,02%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Lunedì 17/08/2026

14:30 USA: Empire State Index (atteso 10,6 punti; preced. 15,6 punti)

16:00 USA: Indice NAHB (atteso 33 punti; preced. 34 punti)



Martedì 18/08/2026

14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)

14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,43 Mln unità)

14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità).

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