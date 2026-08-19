Attese positive per Beazley

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Appiattita la performance della società assicurativa inglese , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 12,95 sterline, con stop loss posto a quota 12,33 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```