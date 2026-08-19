Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Attese positive per Beazley

Finanza
Attese positive per Beazley
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Appiattita la performance della società assicurativa inglese, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che porta a casa un modesto 0%, ma che mostra un trend di medio periodo orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 12,95 sterline, con stop loss posto a quota 12,33 pounds e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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