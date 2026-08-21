Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Seduta debole per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 31.715,5.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 31.465,9. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 32.214,8. Il peggioramento dell'indice MDAX è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 31.216,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)