Londra: in calo Smith & Nephew

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che mostra un decremento dell'1,86%.



Lo scenario su base settimanale di Smith & Nephew rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Smith & Nephew si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,48 sterline. Prima resistenza a 10,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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