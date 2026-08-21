Londra: in calo Smith & Nephew
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che mostra un decremento dell'1,86%.
Lo scenario su base settimanale di Smith & Nephew rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Smith & Nephew si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,48 sterline. Prima resistenza a 10,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 10,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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