Debole il mercato americano in attesa dei conti di Nvidia

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,26%, mentre, al contrario, resta piatto l' S&P-500 , con le quotazioni che si posizionano a 7.669 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,13%); in frazionale calo l' S&P 100 (-0,33%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori beni industriali (+1,05%), energia (+0,82%) e utilities (+0,55%). Nel listino, i settori beni di consumo secondari (-0,91%), telecomunicazioni (-0,81%) e sanitario (-0,71%) sono tra i più venduti.



Gli investitori attendono i risultati in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale, mentre venerdì il focus sarà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.



Intanto, dall'agenda macroeconomica è emerso che l’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (Pce) - l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve - è aumentato del 3,7% nei 12 mesi fino a luglio, rimanendo invariato rispetto a giugno, secondo quanto comunicato dall’Ufficio di analisi economica del Dipartimento del Commercio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto una lettura pari al 3,6%. Il Pce aveva accelerato a maggio ai massimi degli ultimi tre anni, attestandosi al 4,1%, dopo che il presidente Donald Trump ha lanciato attacchi aerei insieme a Israele contro l’Iran a febbraio. L’Ufficio di analisi economica ha inoltre aggiornato oggi i dati sulla crescita economica del secondo trimestre, lasciando invariata la stima di crescita annualizzata del prodotto interno lordo all’1,5%.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Honeywell International (+1,43%), Caterpillar (+1,28%), United Health (+1,24%) e Apple (+1,01%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nike , che prosegue le contrattazioni a -2,27%.



Sotto pressione Merck , che accusa un calo dell'1,93%.



Scivola IBM , con un netto svantaggio dell'1,86%.



In rosso Alphabet , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+2,64%), Fortinet (+2,38%), Datadog (+2,28%) e Seagate Technology (+2,28%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrovial N.V , che ottiene -4,85%.



Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated , che scende del 3,94%.



Spicca la prestazione negativa di Intuit , che scende del 3,42%.



CoStar scende del 3,03%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 26/08/2026

14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2,1%)

14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)

14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,41 Mln barili).

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