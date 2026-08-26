Wall Street resta al palo in attesa di Nvidia e dopo PIL e PCE

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per i listini a stelle e strisce, con gli investitori in attesa dei risultati in serata di Nvidia che dovrebbero fornire nuove indicazioni sulle prospettive dell'intelligenza artificiale.



Dall'agenda macro sono usciti due dati chiave per la politica monetaria della Federal Reserve: PCE e PIL. L’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (Pce), l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è aumentato del 3,7% nei 12 mesi fino a luglio, rimanendo invariato rispetto a giugno, secondo quanto comunicato dall’Ufficio di analisi economica del Dipartimento del Commercio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto una lettura – che la Fed utilizza per fissare il proprio obiettivo – pari al 3,6%. Il Pce aveva accelerato a maggio ai massimi degli ultimi tre anni, attestandosi al 4,1%, dopo che il presidente Donald Trump ha lanciato attacchi aerei insieme a Israele contro l’Iran a febbraio. Il calo dell’inflazione negli ultimi due mesi ha contribuito a rafforzare le argomentazioni della maggioranza dei membri del Comitato federale per il mercato aperto (Fomc) che a luglio ha votato per lasciare i tassi invariati nella fascia compresa tra il 3,50% e il 3,75%, dove si trovano da dicembre.



L’Ufficio di analisi economica ha inoltre aggiornato oggi i dati sulla crescita economica del secondo trimestre, lasciando invariata la stima di crescita annualizzata del prodotto interno lordo all’1,5%.



Venerdì lo sguardo si sposterà sull'intervento del presidente Kevin Warsh al simposio annuale della Fed a Jackson Hole, un discorso che arriva dopo l'annuncio da parte del dipartimento del Tesoro di un piano per contenere i rendimenti dei titoli di Stato a lunga scadenza.



Il sentiment beneficia intanto del calo del petrolio che attenua i timori di inflazione dopo la notizia che Iran e Oman stanno discutendo un "accordo provvisorio" volto a riprendere la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.



Sulle prime rilevazioni, poco mosso il Dow Jones che si attesta a 53.593 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.674 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,1%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l' S&P 100 (-0,18%).

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