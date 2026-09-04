Invito all'acquisto per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Ribasso composto e controllato per la società farmaceutica attiva nel settore biotech , componente del Nasdaq 100 , che archivia la sessione in flessione dell'1,01% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 843,4 USD, Regeneron Pharmaceuticals è molto appetibile con stop loss impostato a quota 807,2 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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