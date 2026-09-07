Giappone, leading indicator sale a 117,9 punti a luglio

(Teleborsa) - Migliorano le condizioni economiche del Giappone a luglio 2026. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 117,9 punti, in rialzo rispetto ai 116,2 punti di giugno (rivisto da 116,5). Il dato è tuttavia leggermente inferiore alla stima degli analisti (118,1 punti).



Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in crescita a 120,6 (118,9 punti il dato precedente).



L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in salita a 113,3 punti da 111,7.

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