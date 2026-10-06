Milano 10:34
51.407 +1,16%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:34
10.578 +0,76%
Francoforte 10:34
25.441 +0,74%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,84%.

La situazione di medio periodo del FTSE 100 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10.672,6. Supporto visto a quota 10.464,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10.881.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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