Londra: rosso per IMI

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di IMI è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di IMI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 29,46 sterline. Prima resistenza a 30,03. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 29,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```