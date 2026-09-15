Attese positive per Mondadori
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Ribasso per il gruppo editoriale, tra i componenti del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con una flessione dello 0,48%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 2,095 Euro, con stop loss calcolato a quota 1,982 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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