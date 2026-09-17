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Invito all'acquisto per KPN

Finanza
Invito all'acquisto per KPN
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Bene la società olandese di telecomunicazioni, tra i componenti dell'AEX, con un rialzo dell'1,13%.


Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su KPN disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 4,214 Euro, con stop loss stimato a quota 3,997 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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