Segnali d'acquisto per Vinci

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo industriale francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dello 0,80%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 112,9 Euro, con stop loss fissato a livello 106,1 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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