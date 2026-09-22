Eventi e scadenze del 22 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 22/09/2026

Appuntamenti:

Rome Future Week - Quarta edizione della Rome Future Week, il grande evento diffuso dedicato all'innovazione, alla sostenibilità e al futuro della Capitale, quest'anno con il tema "Mutations". Coinvolge attivamente imprese, startup, università, istituzioni e cittadini attraverso un ricco palinsesto di incontri distribuiti in varie location della città, con oltre 400 eventi previsti (da lunedì 21/09/2026 a domenica 27/09/2026)

Cersaie 2026 - Bologna, Palazzo dei Congressi - 43ª edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno. Il 21 ci sarà il convegno inaugurale "Energia sostenibile per la competitività". Partecipano, tra gli altri, il ministro Tommaso Foti ed Emanuele Orsini, presidente Confindustria (da lunedì 21/09/2026 a venerdì 25/09/2026)

Milano Fashion Week Women (MFW) - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni Primavera/Estate 2027 (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri discuteranno del prossimo quadro finanziario pluriennale UE 2028-2034 e avvieranno i preparativi per il Consiglio europeo di ottobre. All’ordine del giorno anche la programmazione legislativa dell'UE per il 2027 e il dialogo annuale sullo Stato di diritto nell'UE e nei Paesi candidati

81ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA 81) - General Debate - Incontro annuale dei Capi di Stato e di Governo che si tiene all'inizio della sessione dell'Assemblea generale, dove i leader mondiali illustrano le proprie posizioni e priorità nel contesto di sfide globali complesse e interconnesse. Khalilur Rahman del Bangladesh presiederà la sessione dedicata al tema "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Organizzazione delle Nazioni Unite che consegue risultati a vantaggio di tutti" (da martedì 22/09/2026 a lunedì 28/09/2026)

Attività di Governo - Ministro Urso in Veneto - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle ore 11.30 interviene alla cerimonia di apertura della 50ª edizione di Marmomac a Veronafiere e alle ore 13.00 sempre a Veronafiere, partecipa alla cerimonia filatelica per lo svelamento del francobollo "Stone Verona District"

SSEC - Storage & Solar Expo Conference - Quartiere Fieristico di Vicenza - Nuova manifestazione B2B organizzata da IEG - Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare, interamente dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico. Parteciperanno i principali stakeholder della filiera - istituzioni, associazioni di categoria, produttori e distributori - per fare il punto su normativa, mercato e nuovi modelli di business con un focus dedicato anche al fotovoltaico negli edifici e alla riqualificazione energetica (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

InnoTrans 2026 - Principale manifestazione internazionale dedicata alla tecnologia ferroviaria e alla mobilità, che si tiene ogni due anni a Berlino e riunisce operatori, aziende, istituzioni e stakeholder da tutto il mondo. Rappresenta l'evento di riferimento per il settore ferroviario globale ed è frequentata dai principali esperti dell'industria. Sarà presebte, tra gli altri, Gianpiero Strisciuglio (AD e DG del Gruppo FS) (da martedì 22/09/2026 a giovedì 24/09/2026)

WeSec - Il Salone della Sicurezza 2026 - Allianz MiCo di Milano - Prima edizione dell'appuntamento promosso da ABI e organizzato da ABIServizi dedicato alle principali sfide della sicurezza, dalla cybersecurity alla protezione dei dati e dei pagamenti, dall’intelligenza artificiale alla resilienza delle infrastrutture critiche. Riunirà istituzioni, settore finanziario, imprese e mondo tecnologico per confrontarsi su rischi, strategie e soluzioni per rafforzare la sicurezza del sistema economico. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM, Roberto Parazzini, CEO di Deutsche Bank Italy, Antonio De Vita, Chief Security Officer di Intesa Sanpaolo, Marcello Sala, Presidente di NEXI e Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI (da martedì 22/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

10:00 - Robeco - "Expected Returns 2027-2031: La grande riconfigurazione" - Webinar di Robeco in occasione della pubblicazione della 16ª edizione del suo Expected Returns 2027-2031: La grande riconfigurazione. Il documento fornisce preziose indicazioni su ciò che gli investitori possono aspettarsi nei prossimi cinque anni per tutte le principali asset class, insieme alle previsioni macroeconomiche, con Peter van der Welle, Multi Asset Strategist di Robeco, e Laurens Swinkels, Head of Solutions Research

10:00 - Giornate del Mezzogiorno - Bari, Fiera del Levante - "Crisi globale e nuove opportunità", analisi degli effetti delle crisi geopolitiche su commerci e traffici nel Mediterraneo, con un confronto sul nuovo ordine mondiale, tra instabilità, leadership, competitività e prospettive di rilancio. Saluti istituzionali di Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

10:00 - "Il governo dei rischi dell’innovazione" - Politecnico di Milano - Con la conferenza Cineas presenterà i risultati della XIII edizione dell'Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane, un'indagine realizzata annualmente dal Consorzio. L'edizione 2026 è dedicata ai rischi emergenti legati alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale

10:00 - Istat - Conti economici nazionali - (Anno 2025)

10:00 - Euronext Italia 2026 "L'Italia con 1000 quotate" - Roma, Camera dei Deputati - Evento di Euronext al quale partecipano, tra gli altri, Claudia Parzani (Presidente Borsa Italiana, Euronext), Fabrizio Testa (AD Borsa Italiana), Stéphane Boujnah (CEO e Presidente del Managing Board, Euronext), Luca Filippa (Direttore Generale, CONSOB), Marco Osnato (Presidente Commissione Finanze, Camera dei Deputati) e Federico Freni (Sottosegretario di Stato)

10:30 - Gruppo Uvet - Presentazione dati 2025 - Milano, Sala Ginevra dell'Hotel Berna - Conferenza stampa di presentazione dei dati e dei risultati 2025 del Gruppo Uvet, con Luca Patanè, Presidente del Gruppo. Nel corso della conferenza stampa verrà fatto anche un punto sui numeri relativi al 2026

11:00 - INAIL - Relazione annuale 2025 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati - Il presidente Fabrizio D'Ascenzo illustra i dati sull'andamento di infortuni e malattie professionali, i principali risultati ottenuti sui fronti dell'assicurazione, della prevenzione e della ricerca, e le priorità per affrontare le sfide del futuro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Saranno presenti il direttore generale, Marcello Fiori, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il Direttore Generale INPS, Valeria Vittimberga e altre autorità

11:00 - Snam - Presentazione report Polaris - Snam The Energy House, Milano - Presentazione dell'osservatorio Polaris. Interverranno Alessandro Noce (Dir. Gen. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Agostino Scornajenchi (CEO Snam), Claudio Farina (Chief Strategic Studies & Innovation Snam), Carlo Stagnaro (Direttore Ricerche e Studi dell'Istituto Bruno Leoni) e Federica Minozzi (CEO di Iris Ceramica)

11:00 - ART - Relazione annuale 2026 - Sala Koch, Senato della Repubblica - Conferenza Stampa per la presentazione della tredicesima Relazione annuale al Parlamento, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, per illustrare l'attività svolta nell'ultimo anno. Illustra il Presidente dell'Autorità, Nicola Zaccheo

11:00 - ASI e ADR - Inaugurazione del Progetto Move&Fly - Terminal 1 Aeroporto di Fiumicino - Evento di inaugurazione del Progetto Move&Fly, promosso da Aeroporti di Roma e ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e dedicato alla promozione dello sport e del benessere per i passeggeri all'interno dello scalo

14:30 - Evoluzione demografica e sistema pensionistico in Italia secondo il XXV Rapporto annuale INPS - Il Campus LUISS di Viale Romania ospita un evento dedicato alla evoluzione della struttura sociale del nostro Paese e alla sostenibilità del sistema pensionistico alla luce dei dati del XXV Rapporto annuale INPS. Interventi introduttivi di Paolo Boccardelli e del Presidente dell'INPS, Gabriele Fava. Seguirà una tavola rotonda dedicata all'analisi delle attuali dinamiche economiche e demografiche. Le conclusioni saranno affidate a Valeria Vittimberga, Direttrice Generale dell'INPS

15:00 - ENEA - "Technology Transfer: creare Valore tra Ricerca ed Industria" - Camera dei Deputati - Evento organizzato da ENEA, durante il quale si confronteranno esponenti del sistema industriale nazionale, della ricerca e delle istituzioni, su trasferimento tecnologico e innovazione come leva per la competitività del sistema produttivo nazionale e crescita economica. Interverranno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Giovanni Gorno Tempini (Presidente Cassa Depositi e Prestiti), Emanuele Levi (AD, CDP Venture Capital) e per ENEA la Presidente Francesca Mariotti e il Direttore del Trasferimento Tecnologico Alessandro Coppola

18:30 - TESYA - "Innovazione, Industria e Competitività in azione" - Corso Vittorio Emanuele II, 154 (sede Rud Pedersen), Roma - L'incontro approfondirà i cambiamenti del panorama industriale e il loro impatto sulla competitività del sistema produttivo italiano, con focus su innovazione tecnologica, politiche economiche, investimenti e crescita sostenibile. Saranno inoltre presentati il piano industriale del Gruppo TESYA e le principali novità normative. Interverranno Lino Tedeschi, Presidente Esecutivo del Gruppo TESYA, e Pierre-Nicola Fovini, CEO del Gruppo TESYA

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività (da lunedì 21/09/2026 a mercoledì 23/09/2026)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Dhh - CDA: Relazione Semestrale

Giunti Psychometrics Holding - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Giunti Psychometrics Holding - CDA: Relazione Semestrale

I.M.D. International Medical Devices - CDA: Relazione Semestrale

Iniziative Bresciane - CDA: Relazione Semestrale

Italian Wine Brands - CDA: Relazione Semestrale

Ubaldi Costruzioni - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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