Wall Street parte in retromarcia con nuovi record Treasury e aspettative tassi

Il Dow Jones perde lo 0,43%, in linea con l'S&P-500 che cede lo 0,38%. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,59%)

(Teleborsa) - Wall Street avvia la giornata in rosso, in scia ai nuovi record raggiunti dai rendimenti dei Treasury, decennali e trentennali, sulla scommessa di nuovi interventi da parte della Federal Reserve.



La forza dell'attività economica statunitense, confermata dai PMI del manifatturiero e dei servizi, unita all'ulteriore impennata del prezzo del petrolio, in risposta all'escalation di tensioni USA-Iran, hanno alimentato ieri le scommesse di nuovi rialzi dei tassi a ottobre e dicembre. I future sui Fedwatch ora scontano un rialzo dei tassi a ottobre con una probabilità del 75% ed a dicembre del 58%.



Per tutta risposta, il rendimento dei Treasury a 10 anni è schizzato sopra il 5% (al 5,14%), attestandosi ai massimi dal luglio 2007, mentre il T-bond a 30 anni ha toccato nuovi massimi pluriennali al 5,44%, nuovo record dal 2004. Questo trend ha trainato al rialzo anche i rendimenti dei bond europei e quelli giapponesi, che si trovano ai massimi dal 1996 alla riapertura dei mercati dopo una pausa di tre giorni.



Archiviata la drammatica assemblea ONU, dove Washington e Teheran si sono scambiati ieri minacce ed accuse reciproche, si guarda all'incontro fra il Presidente Trump ed il leader cinese Xi, che pone diversi interrogativi sul fronte commerciale e della sovranità tecnologica. i due leader hanno concordato di prorogare di due mesi (a gennaio 2027) l'accordo sui dazi che sarebbe scaduto a novembre, per avere più tempo di negoziare una tregua commerciale più ampia.



Sul mercato americano, sono ancora in focus i titoli tecnologici, colpiti dalle vendite a causa dei timori di un inasprimento dei tassi e, dunque, delle condizioni di finanziamento. A farne le spese sono soprattutto i giganti dell'intelligenza artificiale come Nvidia e Advanced Micro Devices che hanno in programma enormi investimenti.



Sul fronte macro, il dato dei sussidi alla disoccupazione, rimasti sotto le 200mila unità, sono risultati migliori delle attese e confermano il buon andamento dle mercato del lavoro. Buono anche il dato sulle partite correnti, il cui deficit è risultato al di sotto delle attese.



Alla Borsa di New York, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,43%: l' indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, di tre ribassi consecutivi iniziata martedì scorso; sulla stessa linea l' S&P-500 , che perde lo 0,38% a 7.677 punti. In rosso anche il Nasdaq 100 (-0,59%); e l' S&P 100 (-0,41%).

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