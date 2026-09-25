Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini grazie agli acquisiti sulle banche

(Teleborsa) - Bilancio positivo per le Borse europee
, Piazza Affari compresa, con il petrolio in calo
mentre i negoziatori statunitensi e iraniani starebbero valutando un accordo graduale che preveda la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran; intanto, i consiglieri del presidente Trump soppesano le ripercussioni di un divieto temporaneo sulle esportazioni statunitensi di diesel.
Sul fronte geopolitico, gli incontri tra Xi e Trump a Washington hanno finora prodotto pochi risultati concreti
, sebbene ulteriori dettagli potrebbero emergere oggi con la partenza di Xi dagli Stati Uniti, dato che spesso i resoconti ufficiali vengono diffusi al termine delle visite. Secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, Xi ha sollecitato Trump a modificare la posizione ufficiale su Taiwan, passando dalla formula secondo cui gli USA "non sostengono" l'indipendenza a quella secondo cui gli USA vi "si oppongono".
Sul fronte macroeconomico
, in Germania l'indice GfK sulla fiducia delle famiglie
di ottobre è sceso oltre le attese a -30,6 punti da -26,8, confermando l'ipotesi di un rafforzamento non immediato dei consumi interni; nel Regno Unito lo stesso indice riferito a settembre ha segnato un rialzo a -13 punti dal -14 precedente, contro attese di flessione.
Tra le banche centrali
, in Svezia
la Riksbank ha mantenuto invariato il tasso di riferimento all'1,75%, come ampiamente previsto, ma ha rivisto al rialzo la traiettoria dei tassi, che ora prevede un incremento prima della fine dell'anno. In Norvegia
, la Norges Bank ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,50%; si è trattato di un rialzo dai toni leggermente dovish, poiché il comitato ha dichiarato di essere pronto a un ulteriore aumento del tasso, qualora fosse necessario. In Svizzera
, la SNB ha mantenuto invariato il tasso di riferimento allo 0%, come ampiamente previsto. Sul fronte BCE
, il mercato ha ridotto marginalmente le aspettative di un rialzo già nella riunione di ottobre dopo i commenti del membro del Consiglio direttivo Dimitar Radev, che ha invitato a valutare gli effetti delle misure già adottate pur mantenendo un approccio dipendente dai dati.
Rimane alta l'attenzione sul settore bancario
: il consiglio di amministrazione di MPS
ha inserito
all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 ottobre la votazione sulla fusione con Mediobanca
; Credit Agricole
e UniCredit
hanno recentemente preso in considerazione un possibile intervento congiunto su Banco BPM
nell'ambito di un piano che prevedrebbe un break-up della banca tra i due gruppi, ha scritto Reuters; Banca Ifis
ha nominato
Raffaele Zingone AD a seguito delle dimissioni di Frederik Geertma, dopo aver ricevuto da Banca d'Italia la "piena e incondizionata" autorizzazione alla fusione per incorporazione di illimity Bank, con l'Autorità che ha richiesto l'adozione di un piano di rimedio prudenziale e avviato due procedimenti sanzionatori.
Spunti anche nel settore infrastrutture
, con il CdA di Trevi
che ha giudicato non congruo dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell'OPA volontaria totalitaria lanciata da Webuild
e ha ritenuto l'offerta non conveniente per gli azionisti della società; intanto ICOP
, l'altro pretendente su Trevi, ha siglato
un accordo non vincolante per l'acquisizione del 51% di Ediltunnel.
Per quanto riguarda il debito
, stasera è attesa la revisione del rating sovrano dell'Italia da parte di Moody's
. Ieri sera il Tesoro italiano ha annunciato
che venderà fino a 8 miliardi di euro di BTP e CCTeu in un'asta prevista per il 29 settembre, mentre oggi ha detto
che dal 19 al 23 ottobre si terrà la nuova offerta retail
, un titolo BTP Valore dual tranche della durata di 5 anni (un titolo ha le caratteristiche classiche del BTP Valore, cioè cedola trimestrale con un meccanismo step-up, mentre l'altro - chiamato "BTP Valore Insieme" - prevede il pagamento di una cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo).
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,141. L'Oro
prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,29%, scendendo fino a 92,44 dollari per barile.
Torna a scendere lo spread
, attestandosi a +92 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni
si attesta al 4,53%. Tra gli indici di Eurolandia
buoni spunti su Francoforte
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%, sostanzialmente tonico Londra
, che registra una plusvalenza dello 0,28%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,22%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dell'1,01% sul FTSE MIB
, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 54.673 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,6%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,07%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Unicredit
, che mostra un incremento del 2,53%. Tonica Banco BPM
che evidenzia un bel vantaggio del 2,53%. In luce Prysmian
, con un ampio progresso del 2,41%. Andamento positivo per BPER Banca
, che avanza di un discreto +2,38%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris
, che ottiene -2,17%. Soffre Amplifon
, che evidenzia una perdita dell'1,51%. Piccola perdita per ENI
, che scambia con un -1,5%. Tentenna Ferrari
, che cede l'1,43%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, GVS
(+4,43%), Technoprobe
(+4,21%), Safilo
(+3,84%) e Moltiply Group
(+2,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis
, che prosegue le contrattazioni a -11,06%. Preda dei venditori Ferragamo
, con un decremento del 3,61%. Si concentrano le vendite su NewPrinces
, che soffre un calo del 2,64%. Vendite su D'Amico
, che registra un ribasso dell'1,79%.