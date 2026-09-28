Lettura rialzista per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Effervescente la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,55%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 256 USD, con stop loss fissato a livello 253,9 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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