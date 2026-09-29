Yakkyo, salgono fatturato e utile nel primo semestre

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Yakkyo ha registrato ricavi delle vendite pari a 11,6 milioni di euro, in crescita di oltre il 25% rispetto a 9,2 milioni al 30 giugno 2025. Il canale di vendita principale rimane quello del dropshipping che chiude con ricavi per 7,1 milioni. Il Valore della Produzione si è attestato a 11,8 milioni.



L'EBITDA è stato pari a 0,7 milioni, in crescita del 6,0% e con un margine passato al 6,0% dal 7,1% del primo semestre 2025. Una dinamica riconducibile a un mix di effetti. Nel periodo - spiega una nota - la società ha concluso due operazioni con primari operatori di rilevanza internazionale, finalizzate all'ingresso in un segmento di mercato finora non presidiato dalla società. Tali commesse, perfezionate a condizioni economiche coerenti con la fase di ingresso, hanno generato volumi aggiuntivi a marginalità percentuale inferiore alla media del business caratteristico, contribuendo in ogni caso positivamente all'EBITDA in valore assoluto. Al netto di tali operazioni, l'EBITDA margin si sarebbe attestato in linea con i livelli attesi dalla società.



L'EBIT si fissa a 0,5 milioni in linea con il primo semestre 2025 e il risultato netto cresce a 0,35 milioni da 0,2 milioni al 30 giugno 2025.



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 1,0 milione cash positive, in miglioramento rispetto a 0,7 milioni (cash positive) al 31 dicembre 2025 confermando il mantenimento di una solida posizione finanziaria anche in un contesto di sviluppo del business e di maggiore assorbimento del capitale circolante.



Le prospettive

"Nel secondo semestre la società proseguirà nella strategia di sviluppo del canale dropshipping, anche attraverso l'integrazione con 1688.com, e nel progressivo ridimensionamento del canale wholesale. Nei primi mesi del secondo semestre i ricavi della gestione caratteristica hanno registrato un andamento positivo rispetto al corrispondente periodo del 2025. Il Management continuerà a monitorare l'evoluzione del contesto tariffario internazionale e i relativi possibili effetti sui volumi dei clienti".



Le parole del presidente e AD Giovanni Conforti

"Il primo semestre 2026 porta la firma di una crescita a doppia cifra che Yakkyo ha sostenuto interamente con le proprie risorse: i ricavi accelerano e, nello stesso periodo, la cassa netta si rafforza in misura ancora più marcata, pur assorbendo l'espansione del circolante che accompagna i maggiori volumi. È la dimostrazione di un modello che mantiene una solida posizione finanziaria anche in una fase di crescita e di maggiore assorbimento del capitale circolante, ed è questo il parametro con cui misuriamo la nostra solidità. L'integrazione diretta con 1688.com e il ruolo centrale del dropshipping imprimono ulteriore slancio a una traiettoria che i primi mesi del secondo semestre confermano positiva. Continueremo a crescere con la stessa disciplina finanziaria, che consideriamo il primo impegno verso i nostri azionisti".

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