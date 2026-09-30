Emma Villas, nel primo semestre migliorata la redditività e perdita ridotta a 2,5 milioni

Il Ceo Bisogno: incrementati i livelli di vendita nonostante l'incertezza internazionale.

(Teleborsa) - Emma Villas , azienda attiva in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, che mostra ricavi in crescita a doppia cifra e un netto miglioramento della redditività operativa, pur restando in territorio negativo per effetto della forte stagionalità del business. Approvato anche il calendario degli eventi societari per il 2027.



I risultati



I ricavi delle vendite consolidati si attestano a 10,12 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto agli 8,94 milioni del primo semestre 2025, mentre il valore della produzione sale a 10,42 milioni (+16%). L'EBITDA, pur restando negativo, migliora significativamente a -2,54 milioni di euro dai -4,00 milioni dello stesso periodo dello scorso anno (+36%); l'EBITDA Adjusted si attesta a -2,33 milioni, in progresso del 29%. L'EBIT consolidato è pari a -3,18 milioni, in miglioramento del 31% rispetto ai -4,62 milioni del primo semestre 2025. Il risultato netto consolidato è di -2,50 milioni di euro, contro i -3,60 milioni dell'anno precedente. L'indebitamento finanziario netto consolidato risulta cash positive per 10,00 milioni di euro, rispetto a un dato cash negative di 1,64 milioni al 31 dicembre 2025.



Il commento del CEO



"In un contesto caratterizzato da una forte incertezza internazionale, il Gruppo ha dimostrato capacità di adattamento e solidità, riuscendo a incrementare i livelli di vendita e, al contempo, a ridurre la perdita rispetto al precedente esercizio", ha dichiarato Giammarco Bisogno, CEO di Emma Villas. "Nel primo semestre abbiamo concentrato gli investimenti sul rafforzamento del brand, sull'ampliamento del bacino di ospiti e proprietari, nonché sull'innovazione dei processi commerciali e organizzativi. Abbiamo rafforzato gli investimenti pubblicitari, favorendo la nostra presenza in contesti ad alta visibilità come la Serie A e la Formula 1... La nostra strategia è precisa: rendere Emma Villas sempre più efficiente, innovativa e competitiva, consolidandone il posizionamento e creando le condizioni per sostenere un percorso di crescita strutturato nel tempo".



L'outlook



Il Gruppo prosegue nel secondo semestre con sviluppi strategici in ambito tecnologico, tra cui il restyling delle pagine Experience e il lancio, previsto entro fine 2026, del programma "Loyalty" per la fidelizzazione della clientela. Proseguirà inoltre il tour autunnale dedicato ai proprietari "Your Property First" e il rafforzamento degli accordi B2B, anche a supporto della destagionalizzazione. La Società segnala che il fatturato al 31 agosto 2026, comprensivo delle prenotazioni già confermate per il periodo settembre-dicembre, è pari a 30,3 milioni di euro, un dato ritenuto sufficiente a confermare la continuità aziendale per fine esercizio.

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