OPT, primo semestre da quotata con ricavi a 1,3 milioni ed EBITDA margin al 22%

(Teleborsa) - OPT , piattaforma specializzata nella progettazione ed erogazione di servizi healthcare ad alto valore aggiunto in ambito clinico-organizzativo, quotata dallo scorso giugno su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a 1,3 milioni di euro e un EBITDA di 0,3 milioni, con un margine del 22%, mentre il risultato netto è in lieve perdita per 59 mila euro. La posizione finanziaria è tornata in cassa netta grazie alle risorse raccolte con la quotazione. Trattandosi della prima informativa infrannuale dopo l'IPO, la società non presenta i dati comparativi del conto economico del primo semestre 2025.



I risultati



I ricavi delle vendite si sono attestati a 1,3 milioni di euro, con il contributo di tutte le service line. La linea Clinical Governance Models & Quality Certification ha pesato per l'83% del totale, seguita da Events & Conferences (9%), Digital & PSP (5%) e Medical Writing (3%).



L'EBITDA è pari a 0,3 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi del 22%, grazie al contenimento dei costi fissi e all'ottimizzazione dei processi di erogazione. L'EBIT si è attestato a 12 mila euro, dopo ammortamenti per 0,3 milioni, di cui 0,1 milioni legati all'avviamento della fusione inversa del 2022, mentre il risultato netto è negativo per 59 mila euro, dopo imposte per 56 mila euro.



La posizione finanziaria netta è positiva (cassa netta) per 0,4 milioni di euro, rispetto a un indebitamento di 0,5 milioni a fine 2025, grazie alla liquidità derivante dalla quotazione e all'emissione ad aprile di un minibond da 0,5 milioni sottoscritto da Mediocredito Trentino-Alto Adige.



Il commento del CEO



"I risultati del primo semestre 2026 confermano la solidità del modello operativo di OPT, con ricavi pari a 1,3 mln euro e un EBITDA di 0,3 mln euro, corrispondente a un margine operativo lordo del 22% - ha commentato Davide Lucano, Amministratore Delegato di OPT - Un risultato che testimonia la capacità della società di coniugare redditività ed efficienza operativa, attraverso un'attenta gestione dei costi e una costante ottimizzazione dei processi. Il rafforzamento patrimoniale e le risorse finanziarie derivanti dalla quotazione rappresentano una base importante per sostenere i nostri progetti di sviluppo e perseguire le opportunità di crescita. Guardiamo con fiducia alla seconda parte dell'esercizio, tenendo conto della fisiologica stagionalità del nostro modello di business, che prevede una maggiore concentrazione dei ricavi nel quarto trimestre. La nostra strategia continuerà a fare leva sulla crescita organica, valorizzando le relazioni con i clienti e ampliando le opportunità commerciali, e su acquisizioni mirate, con l'obiettivo di costruire un ecosistema integrato quotato di servizi healthcare".



L'outlook



Per l'intero 2026 OPT stima una crescita dei volumi di vendita e un risultato economico positivo, previsioni confermate dall'andamento dei primi mesi dell'anno. Le tensioni internazionali non dovrebbero avere impatti significativi, dato che il fatturato è realizzato interamente in Italia. La strategia punta sulla crescita organica, rafforzando il ruolo di partner di aziende farmaceutiche e strutture sanitarie e l'accesso diretto ai decisori delle big pharma, e su acquisizioni di realtà complementari, per creare un ecosistema integrato di servizi healthcare con un modello "one-stop-shop".

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