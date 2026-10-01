Equita: view sull'azionario rimane positiva nonostante settembre in negativo

Focus su tassi, crescita e inflazione

(Teleborsa) - La view di Equita sull'azionario rimane positiva: crescita e ciclo degli utili restano resilienti, con valutazioni europee e italiane relativamente contenute. È quanto si legge nell'analisi mensile a cura del Research Team in occasione del primo giorno di ottobre.



Viene fatto notare che settembre ha visto un repricing significativo dei tassi, con Fed, BCE e BoJ restrittive e il Treasury USA 10Y salito al 5,3%, ai massimi degli ultimi vent'anni. Il movimento ha penalizzato l'azionario globale in dollari (-1,1%), mentre la performance è risultata positiva in euro (+1,6%) grazie al rafforzamento del dollaro. In Europa l'EuroStoxx 600 ha perso l'1,8%, con FTSE MIB a -1,5% ma ancora +16% da inizio anno. Gli USA hanno invece beneficiato della forza della tecnologia. La dispersione settoriale resta elevata e riflette un mercato che sta progressivamente incorporando un nuovo equilibrio tra crescita e costo del capitale. Il rialzo dei rendimenti appare legato soprattutto alla solidità della crescita, più che a un deterioramento delle aspettative di inflazione.



"Il principale elemento di attenzione resta il livello dei rendimenti a lunga scadenza: un Treasury 30Y stabilmente sopra il 5,5% potrebbe aumentare il costo di finanziamento degli hyperscaler e mettere sotto pressione il ritorno sugli ingenti investimenti in AI - si legge nell'analisi - Proprio l'AI rimane uno dei temi centrali per i mercati. La crescita della domanda di calcolo e i vincoli fisici, soprattutto energetici, continuano a sostenere gli investimenti lungo la filiera, ma il mercato guarda sempre più al ritorno sul capitale degli hyperscaler. In questo contesto, non condividiamo una lettura di "bolla AI" imminente: la domanda di calcolo continua a crescere e i vincoli sono sempre più fisici, soprattutto sul fronte energetico. Inoltre, il de-rating del settore è già in buona parte avvenuto. Un elemento importante è che il mercato non ha bisogno che l'AI continui a sovraperformare per salire: ci aspettiamo un allargamento della leadership, favorendo anche mercati come Europa e Italia, relativamente meno esposti alla tecnologia e più concentrati su ciclici e finanziari".



Guardando all'Italia, le convinzioni di Equita per i prossimi mesi sono:



-Ciclici rispetto ai difensivi. Banche, Capital Goods e Materie prime mostrano un momentum degli utili in accelerazione, mentre sulle Utilities permane cautela per l’incertezza su possibili interventi regolatori in caso di prezzi dell’elettricità persistentemente elevati



-Banche. Il livello dei tassi continua a sostenere il margine di interesse, mentre le valutazioni restano ragionevoli e la remunerazione degli azionisti elevata. Sul risparmio gestito ritiene eccessive le preoccupazioni legate a una AI disruption sul settore ( Fineco il titolo preferito).



-AI ed elettrificazione. Resta positiva sui beneficiari degli investimenti legati all'AI lungo l'intera catena del valore, dal mondo cavi e infrastrutture elettriche ( Prysmian ), ai semiconduttori ( STM , Technoprobe ).



-Selettività su SW & IT services. Privilegia l'esposizione ad aziende leader nei rispettivi segmenti di mercato, in particolare player che abilitano l'implementazione dell'AI e/o per i quali il mercato ha scontato eccessivamente il rischio di cannibalizzazione da parte delle soluzioni AI. Nello specifico, segnala Reply , SeSa e Moltiply .



-Reti e difesa come trend strutturali: Il deficit di potenza dei data center, la scarsità di rame e gli investimenti europei in infrastrutture e difesa sostengono il segmento dei cavi/reti e della difesa. Il rafforzamento della spesa militare in Europa e la crescente attenzione alla sicurezza strategica supportano la visibilità di crescita del settore, dove viene confermato il posizionamento forte di Leonardo , Fincantieri e Avio .



-Ancora cautela sui consumi e lusso: il contesto di inflazione e aumento dei tassi di interesse crea pressione sui consumi in generale, a cui si aggiunge la debolezza della domanda cinese nel settore lusso, con messaggi di rallentamento nei mesi estivi da diversi players. I titoli preferiti rimangono Brunello Cucinelli nel lusso grazie al posizionamento di fascia alta e Campari nel Food& Beverage grazie alla forza degli aperitivi.



-Nel med-tech, viene preferito l'hearing care, in fase di accelerazione dopo il recente rallentamento, e confermata la view positiva su Amplifon .

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