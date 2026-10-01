Gefran completa l'acquisizione della brasiliana Novus

(Teleborsa) - Gefran
, facendo seguito a quanto annunciato lo scorso 28 agosto
, ha perfezionato
l'acquisizione dell'intero capitale di Novuspar Participacoes Societárias
e del relativo gruppo societario.
L'operazione valorizza il Gruppo NOVUS
sulla base di un Enterprise Value di 215 milioni di Reais brasiliani
(circa 36,2 milioni di euro) ed è stata interamente finanziata da Gefran mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili, integrate da linee di credito bancarie di nuova attivazione.
L'ingresso di Novus
nel Gruppo - si legge in una nota - rientra nella strategia di crescita internazionale
e di ampliamento dell'offerta
tecnologica di Gefran, avviando una nuova fase di sviluppo. L'operazione consentirà infatti di valorizzare le forti complementarità industriali tra le due realtà, creando nuove opportunità di crescita attraverso l’integrazione delle reti commerciali, l’espansione internazionale del portafoglio di Novus e il rafforzamento della presenza del Gruppo in America Latina
.
Sono inoltre attese importanti sinergie
derivanti dalla valorizzazione delle rispettive piattaforme produttive, dall’ottimizzazione delle attività di approvvigionamento e dalla condivisione di competenze tecnologiche e di ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di accelerare l’innovazione, ridurre il time-to-market delle nuove soluzioni e generare valore sostenibile nel lungo termine per clienti, collaboratori e azionisti.