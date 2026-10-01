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Nikkei 225 e Kospi in rialzo con titoli tech sostenuti risultati trimestrali di Micron

La seduta in Asia

Finanza
Nikkei 225 e Kospi in rialzo con titoli tech sostenuti risultati trimestrali di Micron
(Teleborsa) - Seduta positiva per Tokyo e Seul grazie al rialzo dei titoli tecnologici, sostenuti dagli ottimi risultati trimestrali di Micron, importante produttore di chip per l'intelligenza artificiale. Le Borse cinesi sono chiuse per festività. Tra le storie societarie, Nidec crolla fino al 20% a Tokyo dopo che la società di revisione incaricata dal produttore giapponese di motori si è rifiutata di esprimere un giudizio sul bilancio, atteso da tempo.

Sul fronte macroeconomico, peggiora come previsto l'attività della manifattura in Giappone a settembre 2026. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 54,1 punti, rispetto ai 54,9 punti di agosto.

Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che mostra un guadagno del 3,33% sul Nikkei 225; slla stessa tendenza, su di giri Seul (+1,57%). Sui livelli della vigilia Mumbai (-0,13%); negativo Sydney (-0,76%).

Frazionale rialzo per l'euro contro la valuta nipponica, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,52%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto -0,06%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 3,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,7%.
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