Nikkei 225 e Kospi in rialzo con titoli tech sostenuti risultati trimestrali di Micron

(Teleborsa) - Seduta positiva per Tokyo e Seul grazie al rialzo dei titoli tecnologici
, sostenuti dagli ottimi risultati trimestrali
di Micron
, importante produttore di chip per l'intelligenza artificiale. Le Borse cinesi sono chiuse per festività. Tra le storie societarie, Nidec crolla fino al 20% a Tokyo dopo che la società di revisione incaricata dal produttore giapponese di motori si è rifiutata di esprimere un giudizio sul bilancio, atteso da tempo.
Sul fronte macroeconomico
, peggiora come previsto l'attività della manifattura in Giappone a settembre 2026. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 54,1 punti, rispetto ai 54,9 punti di agosto.
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo
, che mostra un guadagno del 3,33% sul Nikkei 225
; slla stessa tendenza, su di giri Seul
(+1,57%). Sui livelli della vigilia Mumbai
(-0,13%); negativo Sydney
(-0,76%).
Frazionale rialzo per l'euro contro la valuta nipponica
, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,52%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 3,1%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,7%.