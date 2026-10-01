SolidWorld Group, ritorno all'utile nel primo semestre

Ricavi in leggera flessione ma accelera l'Ebitda

(Teleborsa) - SolidWorld Group , società quotata sul mercato Euronext Growth Milan attiva nell’integrazione di soluzioni digitali 3D avanzate con Intelligenza Artificiale per i settori industriale, biomedicale e difesa, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in leggera flessione a 30,8 milioni di euro. L'EBITDA adjusted, invece, ha accelerato a 2,1 milioni, mentre il risultato d’esercizio consolidato è tornato in positivo e pari a 0,08 milioni.



I risultati



Il Valore della Produzione ha registrato una lieve flessione rispetto al primo semestre 2025 (-2,1%, 30,8 milioni rispetto a 31,5 milioni nello stesso periodo dell’anno precedente). I Ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno registrato un leggero decremento rispetto allo stesso periodo del 2025, 29 milioni rispetto a 30,2 al primo semestre 2025. La divisione Industrial costituisce la sostanziale totalità dei ricavi consolidati, con la linea di Business Vendita Software che ha contribuito per 21,5 milioni (il 74% del totale) e la linea di Business Vendita Hardware per 6,6 milioni (il 23% del totale).



L’EBITDA adjusted è stato pari a 2,1 milioni, accelerando dai 0,7 milioni nel primo semestre 2025 restated, con il relativo margine al 7% rispetto al 2,4% dello scorso anno. Il conto economico chiude con un risultato d’esercizio di nuovo positivo e pari a 0,08 milioni, rispetto alla perdita di 1,3 milioni al 30 giugno 2025.



L’Indebitamento finanziario netto cifra in 14,4 milioni al 30 giugno 2026, in contrazione rispetto a 15,6 milioni al 31 dicembre 2025.



Il commento del Fondatore e Presidente, Roberto Rizzo



"Il primo semestre del 2026 conferma la direzione intrapresa da SolidWorld Group e segna un ulteriore avanzamento nel percorso

di evoluzione che stiamo portando avanti ormai da alcuni anni. Stiamo infatti costruendo un Gruppo sempre più integrato e capace di mettere a sistema competenze sviluppate nel software, nell’Intelligenza Artificiale, nella progettazione 3D e nella manifattura avanzata applicandole a settori con importanti prospettive di sviluppo. Gli investimenti effettuati negli ultimi esercizi hanno comunque richiesto risorse importanti, ecco perché oggi il nostro obiettivo è valorizzarli progressivamente traducendo innovazione, competenze e capacità produttiva in crescita dei ricavi e recupero della marginalità e ritorno in pareggio dell’utile. In ogni caso, negli ultimi mesi abbiamo iniziato a raccogliere i primi risultati positivi del percorso di trasformazione intrapreso dal Gruppo con un rafforzamento dell’EBITDA sostenuto in particolare dalla componente software e dall’evoluzione verso il modello SaaS".



E ha aggiunto, "La crescita delle licenze in formula di noleggio introduce infatti una forte componente di ricavi ricorrenti che rende il nostro modello di business progressivamente più stabile e scalabile e che, proprio per questo, riteniamo possa produrre benefici crescenti sulla marginalità dell’intero Gruppo nei prossimi esercizi – sottolinea il Presidente Rizzo - A questo si aggiunge un rafforzamento generale del patrimonio. Un passaggio particolarmente importante riguarda poi l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale all’interno di SolidWorks, elemento che rappresenta non soltanto un’evoluzione dell’offerta software, ma soprattutto una tecnologia destinata a produrre ricadute sull’intero ecosistema SolidWorld. L’obiettivo è infatti trasferire progressivamente queste nuove capacità alle altre società controllate e alle diverse aree di attività del Gruppo così da creare nuove sinergie. Stiamo difatti costruendo un modello nel quale la componente tecnologica e quella ricorrente dei ricavi possano diventare sempre più centrali nella crescita e nella creazione di valore per tutto il Gruppo. Proprio per questo guardiamo quindi positivamente alla seconda parte dell’anno per continuare ad investire nei mercati nei quali riteniamo di poter esprimere maggiormente il nostro patrimonio tecnologico, mantenendo però al tempo stesso grande attenzione all’efficienza e alla razionalizzazione della struttura del Gruppo".









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