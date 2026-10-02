Nike, ricavi e utile in calo nel primo trimestre 2026/27 ma sale il margine

Presenta il modello Pace, previsti tagli al personale

(Teleborsa) - Nike ha archiviato il primo trimestre, chiusosi lo scorso 31 agosto, con ricavi pari a 11,2 miliardi di dollari, in calo del 4% a cambi correnti e del 5% a cambi costanti.



Il margine lordo è aumentato di 60 punti base, raggiungendo il 42,8%, principalmente grazie alla riduzione dei costi di magazzino e logistica.



L'utile netto è stato di 0,7 miliardi di dollari, in calo del 2%, con un utile diluito per azione di 0,48 dollari.



Il modello Pace

Parallelamente ai conti, il colosso dell'abbigliamento sportivo ha annunciato modifiche al proprio modello operativo puntando ad accelerare e ampliare la strategia Sport Offense e a posizionare Nike verso una crescita a lungo termine.



Questo progetto, denominato Pace, si base su quattro priorità ovvero accelerare l'ammodernamento della catena di approvvigionamento; organizzare il gruppo in tre aree geografiche (Americhe; APGC, che riunisce l'Asia Pacifico e la Grande Cina; EMEA, dove continuerà a operare); la creazione di un nuovo campus in India; cambiare la modalità di lavoro e della forza lavoro. Pace comporterà infatti una riduzione dei posti di lavoro in azienda.



Le prospettive

La società stima, per l'esercizio fiscale 2027, ricavi in diminuzione di una percentuale "high-single digits" e un utile diluito rettificato per azione tra 1,15 e 1,35 dollari, escludendo circa 0,15 dollari di spese di ristrutturazione relative a Pace per l'anno.



I commenti del management

"Sport Offense sta generando progressi tangibili in tutto il nostro settore performance e abbiamo introdotto Pace per aiutarci ad accelerare e ampliare questo slancio in tutta NIKE", ha dichiarato Elliott Hill, Presidente e Amministratore Delegato di NIKE. "Abbiamo ancora molto lavoro da fare in NIKE Sportswear, Jordan Brand e nella Grande Cina e stiamo adottando misure mirate per rafforzare questi settori nel modo giusto e a lungo termine."



"Abbiamo conseguito risultati del primo trimestre in linea con le nostre aspettative, grazie a un miglioramento del margine lordo e a una gestione oculata dei costi", ha affermato Dave Denton, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario di NIKE. "Guardando al futuro, restiamo concentrati sul rafforzamento del nostro portafoglio prodotti, sul miglioramento della produttività in tutta l'azienda e sull'allocazione disciplinata delle risorse per sostenere il valore a lungo termine per gli azionisti."

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