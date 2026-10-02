Milano 16:38
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Londra 16:38
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Variazione occupati USA in settembre

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Variazione occupati USA in settembre
USA, Variazione occupati in settembre pari a 29K unità, in calo rispetto al precedente 133K unità (la previsione era 90K unità).
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