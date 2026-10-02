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/ Variazione occupati USA in settembre
Variazione occupati USA in settembre
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02 ottobre 2026 - 14.35
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Variazione occupati in settembre pari a 29K unità
, in calo rispetto al precedente 133K unità (la previsione era 90K unità).
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