Moltiply, Equita conferma Buy: l’AI agentica può cambiare l’acquisizione dei clienti, non sostituire le piattaforme

(Teleborsa) - Equita conferma la raccomandazione "Buy" su Moltiply e mantiene invariato il target price a 55 euro per azione.



Secondo il broker, l’AI agentica è più probabilmente destinata a trasformare il funnel di acquisizione dei clienti di Moltiply che a determinare una disintermediazione strutturale delle sue piattaforme.



L’effetto dell’AI agentica sul settore

Il recente lancio negli Stati Uniti dello strumento Muse AI di Meta e il successivo report di Citrini hanno innescato una forte vendita su diversi titoli considerati potenziali perdenti nell’era dell’intelligenza artificiale, tra cui quelli appartenenti al più ampio comparto degli aggregatori e dell’online broking.



Il ruolo delle piattaforme di Moltiply

A differenza degli aggregatori basati esclusivamente sul performance marketing, sottolinea Equita, la proposta di valore di Moltiply non si limita alla riduzione dell’asimmetria informativa.

Il gruppo dispone infatti di integrazioni proprietarie con i fornitori, capacità di distribuzione regolamentate, sistemi di verifica e infrastrutture per le transazioni, elementi che secondo il broker risultano più difficili da replicare economicamente da parte degli agenti AI.

L’intelligenza artificiale potrebbe quindi conquistare una quota maggiore della fase di scoperta e ricerca, continuando però a fare affidamento su Moltiply come infrastruttura sottostante per il confronto delle offerte e l’esecuzione delle transazioni.



Possibili effetti sulla qualità del traffico

Secondo Equita, questo scenario potrebbe avere effetti positivi anche sulla qualità del traffico generato dalle piattaforme.

La sostituzione di una parte della navigazione a bassa intenzionalità con lead generati da agenti AI e caratterizzati da una maggiore qualificazione potrebbe infatti favorire i tassi di conversione.

In quest’ottica, il broker vede un percorso credibile attraverso il quale Moltiply potrebbe non solo difendere la propria economia, ma anche diventare un partner infrastrutturale di maggiore valore in un modello di distribuzione sempre più guidato dagli agenti AI.



(Foto: © Davide Fiorenzo De Conti / 123RF)

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