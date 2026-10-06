Acquisti diffusi in Europa trainati da Milano

(Teleborsa) - Performance positiva per il FTSE MIB
che guida gli altri principali eurolistini.
Nel complesso, i mercati continuano a beneficiare del rinnovato ottimismo sul tech
e in particolare su utili solidi, spesa dei consumatori resiliente e un'impennata degli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Dinamica che ha fatto passare in secondo piano
le preoccupazioni per i prezzi del petrolio, i rendimenti obbligazionari con il tasso su Treasury decennale al top dal 2002, e la rinnovata incertezza politica in Europa.
In attesa per i verbali della Federal Reserve che verranno diffusi domani sera
, importante driver della settimana, il Segretario al Tesoro Scott Bessent
ha affermato che gli Stati Uniti possono raggiungere una crescita del 3% e contenere la spesa in modo tale da modificare " molto rapidamente " la traiettoria del debito pubblico.
I dati macro
In Francia, ad agosto, la produzione industriale è diminuita
dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,6% registrato a luglio. Il dato ha sorpreso il mercato, che si attendeva una crescita dello 0,2%. Su base annua, ha registrato una flessione dello 0,1%. In controtendenza la produzione manifatturiera
, aumentata dello 0,3%, dopo il calo dello 0,8% del mese precedente, mentre su anno c'è stata una contrazione dell'1,2%.
Gli ordini alle fabbriche tedesche hanno registrato ad agosto
il calo più marcato da gennaio
, segnando una brusca battuta d’arresto per il settore manifatturiero mentre l’economia cerca di consolidare la propria ripresa. La domanda è infatti diminuita del 10,6% rispetto al mese precedente, dopo il +3,2% registrato a luglio. Il dato è risultato nettamente peggiore rispetto alle aspettative
degli economisti, che prevedevano una contrazione limitata all'1%.
La produzione industriale spagnola
rallenta ad agosto, aumentata dell’1,5% su base annua
, dopo il +2,5% registrato a luglio, dato rivisto al rialzo dal precedente +2,3%.
Forex, materie prime, e tassi
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 88,49 dollari per barile, in calo dell'1,05%.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,60%.
Gli indici Nello scenario borsistico europeo
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, Londra
avanza dello 0,60%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,22%.
Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dello 0,77%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,71%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,45%).
A Piazza Affari, Respighi BidCo ha intanto incrementato il corrispettivo dell'opa
su Recordati
da 51,29 euro (cum dividend) a 53 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.
I migliori e i peggiori a Milano In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Technoprobe
(+2,90%), Inwit
(+1,93%), A2A
(+1,84%) e Unipol
(+1,68%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem
, che continua la seduta con -1,10%.
Tentenna Telecom Italia
, con un modesto ribasso dell'1,01%.
Giornata fiacca per Fincantieri
, che segna un calo dello 0,83%.
Piccola perdita per Tenaris
, che scambia con un -0,54%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, GVS
(+4,75%), DiaSorin
(+3,53%), SOL
(+3,24%) e D'Amico
(+2,87%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis
, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.
Tentenna Garofalo Health Care
, che cede l'1,11%.
Sostanzialmente debole Fiera Milano
, che registra una flessione dell'1,10%.
Si muove sotto la parità BFF Bank
, evidenziando un decremento dello 0,76%.