Milano 10:31
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Francoforte 10:31
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Acquisti diffusi in Europa trainati da Milano

Rinnovato ottimismo sul tech

Commento, Finanza, Spread
Acquisti diffusi in Europa trainati da Milano
(Teleborsa) - Performance positiva per il FTSE MIB che guida gli altri principali eurolistini.

Nel complesso, i mercati continuano a beneficiare del rinnovato ottimismo sul tech e in particolare su utili solidi, spesa dei consumatori resiliente e un'impennata degli investimenti legati all'intelligenza artificiale. Dinamica che ha fatto passare in secondo piano le preoccupazioni per i prezzi del petrolio, i rendimenti obbligazionari con il tasso su Treasury decennale al top dal 2002, e la rinnovata incertezza politica in Europa.

In attesa per i verbali della Federal Reserve che verranno diffusi domani sera, importante driver della settimana, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti possono raggiungere una crescita del 3% e contenere la spesa in modo tale da modificare " molto rapidamente " la traiettoria del debito pubblico.

I dati macro


In Francia, ad agosto, la produzione industriale è diminuita dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,6% registrato a luglio. Il dato ha sorpreso il mercato, che si attendeva una crescita dello 0,2%. Su base annua, ha registrato una flessione dello 0,1%. In controtendenza la produzione manifatturiera, aumentata dello 0,3%, dopo il calo dello 0,8% del mese precedente, mentre su anno c'è stata una contrazione dell'1,2%.

Gli ordini alle fabbriche tedesche hanno registrato ad agosto il calo più marcato da gennaio, segnando una brusca battuta d’arresto per il settore manifatturiero mentre l’economia cerca di consolidare la propria ripresa. La domanda è infatti diminuita del 10,6% rispetto al mese precedente, dopo il +3,2% registrato a luglio. Il dato è risultato nettamente peggiore rispetto alle aspettative degli economisti, che prevedevano una contrazione limitata all'1%.

La produzione industriale spagnola rallenta ad agosto, aumentata dell’1,5% su base annua, dopo il +2,5% registrato a luglio, dato rivisto al rialzo dal precedente +2,3%.

Forex, materie prime, e tassi


L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 88,49 dollari per barile, in calo dell'1,05%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +115 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,60%.

Gli indici


Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, Londra avanza dello 0,60%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,22%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,77%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,75% rispetto alla chiusura precedente.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,71%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,45%).

A Piazza Affari, Respighi BidCo ha intanto incrementato il corrispettivo dell'opa su Recordati da 51,29 euro (cum dividend) a 53 euro (cum dividend) per ciascuna azione portata in adesione all'offerta.

I migliori e i peggiori a Milano


In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Technoprobe (+2,90%), Inwit (+1,93%), A2A (+1,84%) e Unipol (+1,68%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -1,10%.

Tentenna Telecom Italia, con un modesto ribasso dell'1,01%.

Giornata fiacca per Fincantieri, che segna un calo dello 0,83%.

Piccola perdita per Tenaris, che scambia con un -0,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+4,75%), DiaSorin (+3,53%), SOL (+3,24%) e D'Amico (+2,87%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.

Tentenna Garofalo Health Care, che cede l'1,11%.

Sostanzialmente debole Fiera Milano, che registra una flessione dell'1,10%.

Si muove sotto la parità BFF Bank, evidenziando un decremento dello 0,76%.
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